Lies en Piet van Mill-Vossen feesten graag samen thuis

SOMEREN-EIND - Piet van Mill en Lies Vossen zijn vijftig jaar getrouwd. Wat ze ook graag samendoen is thuis feesten in en om hun woning aan de Somerenseweg. ,,Onze twee kinderen zorgen bij verjaardagen of jubilea in onze tuin voor themafeesten. Back tot he sixties en het Caraïbisch feest waren erg leuk. Iedereen verkleed en heel veel lachen.”

Lies Vossen (70) is de dertiende uit een gezin met zestien kinderen in Someren-Eind, ze moest al vroeg meehelpen in het huishouden. ,,Ook in de groentetuin én er waren elke dag nogal wat aardappels te schillen. Ik heb geleerd om bezig te zijn. Ook in mijn eigen gezin, ik moet altijd iets om handen hebben.”

Quote Het gevoel van 50 jaar op de dag zelf komt toch niet meer terug! Piet en Lies van Mill-Vossen, Gouden bruidspaar

Zij trouwde op 30 juni 1970 met Piet van Mill (70) uit Lierop. De eerste ontmoeting was op de dansvloer in zaal van Oosterhout in Lierop. ,,Ik zag haar weer in Gerwen waar ik was met zangvereniging A Capella. Ik hoorde een meisje roepen, ‘Hé Lieropse, ook hier? Dat was Lies, zij zong bij Con Amore uit ‘t Eind, en zo is het gekomen.”

Ervaring bij de Spar

Het jonge stel ging na het trouwen in Lierop wonen waar Piet als loodgieter aan het werk ging, Lies kreeg werk in de bakkerij van een broer van Piet. ,,Ook in de winkel mocht ik meehelpen omdat ik ervaring had bij de Spar in Someren-Eind, het was er leuk werken, ik mocht zelf worstenbroodjes maken.”

De hobby's van Piet zijn buurten bij een aantal Lieropse mensen en zingen bij A Capella. Dat is een deel van zijn leven geworden, hij is zelfs erelid en zingt er al een halve eeuw. ,,Samen met Lies zijn we een week met het koor in Rome geweest, dat we mochten zingen in de St. Pieter is onvergetelijk.”

Volledig scherm Lies en Piet in 1970 © Rinus Van Houts

Ook het uitstapje naar Berlijn waar het koor heeft gezongen in de Gedächtniskirche is een hoogtepunt in al die jaren A Capella. ,,En het bezoek aan De Muur, onvoorstelbaar wat daar allemaal is gebeurd. De indrukken daar opgedaan zijn we nooit meer vergeten.”

IJsco eten

De muzikale kwaliteiten van Piet beperkten zich niet tot het koor. ,,Ik heb nog tuba gespeeld bij de harmonie en in militaire dienst bij de Geniekapel.” Lies wandelt en puzzelt graag. ,,En als we gaan fietsen, een ijsco eten in Someren-Heide, dat vinden we allebei lekker.”