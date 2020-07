Lieshout krijgt bijzonder, bochtig en bultig beweegcircuit

LIESHOUT - Lieshout krijgt een voor de regio hele bijzondere speel- en sportvoorziening aan de Nieuwenhof. De gemeente Laarbeek en Dorpsraad Lieshout hebben er een overeenkomst over getekend. Op bewonersinitiatief is een ‘pumptrack’ ingetekend, een bochtig en bultig beweegcircuit.

Quote Het is eigenlijk een BMX-baan waarbij je niet hoeft te trappen, maar vooruit gaat door heel je lichaam te bewegen. Brian Kersten, Speelplek Lieshout ,,We wilden iets gaafs toevoegen”, vertelt Lieshoutenaar Brian Kersten, ,,iets wat in omliggende plaatsen nog niet te vinden is en wat kinderen achter de Playstation vandaan trekt.”



De pumptrack is het meest in het oog springende onderdeel van de inrichtingsplannen voor een nieuwe speelplek aan de Nieuwenhof. Dat is een asfaltcircuit met bultjes en kombochten. Kersten: ,,Eigenlijk een BMX-baan waarbij je niet hoeft te trappen, maar vooruit gaat door heel je lichaam te bewegen. Je kunt er ook met skeelers, steps en skateboards gebruik van maken.”

Mooie plek

Als bewoner van de Lieshoutse nieuwbouwwijk Nieuwenhof nam Kersten twee jaar geleden het initiatief om een speelveld in te richten in zijn buurt. Zijn oog was gevallen op het terrein bij de oude Mariaschool: ,,Een hele mooie plek; zonde als die zou verdwijnen.” Hij richtte met vier buurtgenoten een werkgroep op en stapte met zijn ideeën naar de dorpsraad van Lieshout en de gemeente. Die gaven de initiatiefnemers de ruimte om de plannen naar eigen inzicht verder uit te werken.

Met de pumptrack geeft de werkgroep invulling aan de basisgedachte onder de plannen, zegt Kersten. ,,We wilden een plek creëren waar sport, spel en ontmoeting samenkomen. Een plek die kinderen uitdaagt om naar buiten te gaan.”

Volledig scherm De nieuwe speelplek in Lieshout, aan de Nieuwenhof, met rechts de pumptrack.

Kracht

“Een juweeltje”, noemt burgemeester Frank van der Meijden het conceptontwerp dat uit het initiatief is ontstaan. Vertegenwoordigers van Dorpsraad Lieshout en de werkgroep en de gemeente hebben een tienjarige overeenkomst gesloten over de daadwerkelijke inrichting en het beheer van het speelveld. ,,Dit is een mooi voorbeeld van hoe we in deze gemeente invulling geven aan burgerparticipatie”, zegt Van der Meijden bij de ondertekening. ,,Het toont ook de kracht die in onze gemeenschap zit.”

In het ontwerp is het terrein in twee zones opgesplitst. Op het gedeelte bij de school wordt behalve de pumptrack een nieuw voetbalveld ingericht. Verderop is een parkje voorzien met bomen, wandelpaden, bankjes en speeltoestellen voor kleinere kinderen. Kersten hoopt, met financiële bijdrage van de gemeente en zelf aangeboorde fondsen, nog dit jaar te kunnen starten met de uitvoering: “Dan hebben we hier volgend jaar echt iets unieks.”