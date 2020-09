Lieshout wil levendiger dorpshart: conceptplan voor Heuvel ontvouwd

,,Er moet meer leven in de brouwerij komen”, zei wethouder Tonny Meulensteen al in 2015 over de Heuvel in Lieshout. Woensdagavond mocht hij voor de commissie Ruimtelijk Domein van de gemeente Laarbeek dan eindelijk plannen ontvouwen die voor verlevendiging van het markante driehoekige plein moeten zorgen. Al zijn die nog met potlood getekend, haastte hij zich te zeggen: ,,Er ligt nog niks vast. Het is een concept.”