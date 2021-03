Lieshoutse varkensboer vs gemeente Laarbeek: ‘Ik laat mijn bedrijf niet naar de kloten gaan’

In januari vorig jaar kreeg de gemeente een brief van de officier van justitie met een zogeheten Bibob-tip. Met de Wet Bibob kan het openbaar bestuur laten uitzoeken of een vergunning al dan niet een dekmantel is voor strafbare of ondermijnende feiten. Laarbeek kreeg van justitie niet te horen wat de verdenking is, zei advocaat van de gemeente Franc Pommer.