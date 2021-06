Liessel heeft voortaan een molenaar van eigen bodem

De Volksvriend is opgericht in 1903 door de in Venray opgegroeide Peter Gitzels. Zijn zoon en naamgenoot volgde hem later op. Na de oorlog kwam het door krijgsgeweld zwaar beschadigde bouwwerk in handen van de gebroeders van Deursen uit Vlierden. Twintig jaar later werd de molen eigendom van de gemeente Deurne en vanaf 1967 is De Volksvriend een rijksmonument. Sindsdien werkten er verschillende vrijwillige molenaars: Antoon Fransen uit Neerkant, Cor Rakels uit Deurne en de in 2017 overleden Piet Meulendijks uit Asten.

‘Hans kwam gewoon binnenlopen’

Meulendijks werd opgevolgd door Peter van Rongen, die later versterking kreeg van Toon van de Weijer. Zij wonen in Deurne en hebben naar eigen zeggen vijf jaar gelobbyd om een inwoner van Liessel op de molen te krijgen. ,,Toen kwam Hans Verbeek zomaar binnenlopen. Hij is de eerste vrijwillige molenaar op deze molen, die in Liessel geboren en getogen is”, zegt Van Rongen.

Alle molenaars op een rij, vlnr: Hans Verbeek, Peter Rongen en Toon van de Weijer.

De Liesselnaar had van het gelobby niets meegekregen, maar had wel interesse in het molenaarsambacht. Verbeek is mechatronisch protomonteur bij NTS-Group in Eindhoven. In twee jaar tijd voltooide hij de molenaarsopleiding. ,,De meeste leerlingen doen er zo’n drie jaar over. Het scheelt dat ik een technische achtergrond heb. Bovendien heb ik veel uren mee kunnen draaien in Liessel en op molens in de omgeving. In totaal heb ik er ruim 500 uur opzitten. Behalve van de techniek moet je veel weten over de verschillende molentypes, over het weer en de invloeden van de seizoenen. Je moet in elk seizoen meegedraaid hebben op een molen.”

Drie techneuten

Met name de techniek trekt Verbeek aan in het ambacht van molenaar. ,,Dat is in een molen volop te vinden, zowel in het hout- en ijzerwerk als in de werking van het gemaal zelf.” Peter van Rongen en Toon van de Weijer zijn blij met de uitbreiding van hun team. ,,Na het overlijden van Piet Meulendijks heb ik bijna een jaar alleen op de molen gedraaid. Dan zit je daar de hele dag in je eentje. Met z’n drieën gaat het beter, je kunt elkaar afwisselen en hebt niet altijd de verplichting om aanwezig te zijn”, aldus Van Rongen. “Het is ook een sociaal gebeuren. Dat aspect is ook belangrijk”, vindt Van de Weijer.

Molen op 3 juli weer open

Het feit dat ze alle drie techneuten zijn is volgens de molenaars een verbindende factor binnen het team. Dat vindt ook Verbeek: ,,Het mooie van dit molenaarsteam is dat ze de meeste reparaties zelf uitvoeren. Daar is de gemeente ook blij mee, het scheelt in de kosten. We hebben een hele waslijst aan actiepunten, die uitgevoerd moeten worden. Ik kan aan de slag; ik ben gediplomeerd en ik heb de sleutel.”

Binnenkort gaat De Volksvriend, mits de coronamaatregelen dat toestaan, weer open voor belangstellenden. ,,De molen is sinds oktober gesloten voor bezoekers, vanaf 3 juli is iedereen weer welkom. De officiële openingstijden zijn donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, maar als de grote poortdeur openstaat is de molen sowieso toegankelijk voor publiek”, licht de nieuwe molenaar toe.