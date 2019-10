Liessel houdt van Gerard van Kol

Bij Van Kol ontsnapt een zenuwachtig lachje. Dit stond niet in de draaiboeken. We -een publiek van honderden bezoekers- zijn namelijk halverwege de presentatie van zijn nieuwe cd - Van Leissel 3 - in de Kastanje in Liessel.

Gerard van Kol zingt zo ongeveer zijn hele leven al. De laatste jaren treedt hij vooral op voor de Zonnebloem, verzorgingshuizen of de KBO. Het liefst zingt hij over dingen die hij meemaakt of over de plek waar hij vandaan komt. ,,Laatst heb ik ook een nummer geschreven over dementie. Ik had een programma op tv gezien en daarin werd iemand geportretteerd die aan het dementeren was. Die persoon had de namen van zijn kinderen in zijn hand geschreven om ze te onthouden. Van dat soort dingen krijg ik het over mijn hele lijf koud. Ik vond het zo aangrijpend, dat ik er gelijk iets mee wilde. Dingen moeten me raken, anders is er geen liedje.”