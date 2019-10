Liessel verenigt zich tegen water

,,Het is nu al zo nat. Het wordt nog veel erger.” Ondernemer Henny van Ooij van de Peelvenhoeve in Liessel is pessimistisch over de toekomst als de plannen voor de vernatting van De Peel in de huidige vorm doorgaan. ,,Door de kiezellaag die we hier in de grond hebben, verspreidt het water zich erg snel.” Dat heeft hij onder andere aangetoond via een proef uitgevoerd met het waterschap. Het waterpeil in de sloot aan zijn kant werd hoger gezet. De gevolgen waren direct zichtbaar.