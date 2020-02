Liessel wil hertelling vrachtverkeer

Het dorp wil de hertelling van het aantal vrachtwagens dat door de kern heen rijdt over een aantal maanden bij de gemeente aanvragen. Eerst wil de dorpsraad afwachten wat het effect is van de andere verkeersmaatregelen die onlangs genomen zijn. Sinds kort geldt er een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in het centrum van Deurne. Daarnaast wordt de Nieuwstraat in Liessel vanaf volgende week afgesloten voor vrachtwagens. De gemeente schat in dat deze maatregelen ook doorwerken op de hoeveelheid vrachtverkeer dat door het Liesselse dorpshart rijdt. ,,Dus laten we dat eerst bekijken”, zegt voorzitter van de dorpsraad, Koos van Straaten. Volgens hem is de uitslag van de telling die in november bekend werd gemaakt moeilijk te interpreteren. ,,Daaruit bleek dat Liessel niet echt getroffen wordt door te veel verkeer. Maar wij weten niet of die conclusie wel gerechtvaardigd is. Daarom zouden we graag zien dat een paar mensen uit het dorp betrokken worden bij een nieuwe telling.”