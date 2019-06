Liesselnaar doet aangifte tegen wethouder Verhees van Deurne

Verhees was de eigenaar van het varkensbedrijf in de tijd dat hij nog raadslid was. De aanvragen voor een uitbreiding uit 2010 zijn volgens Van Ooij en zijn adviseur Martien Driessen gebaseerd op onvolledige en onjuiste informatie, bijvoorbeeld over de afstand van de stal tot een woonhuis op het perceel ernaast. Driessen vindt daarnaast dat de gemeente de vergunningen van de varkenshouderij -die sinds 2013 in handen is van een andere eigenaar- met terugwerkende kracht moet intrekken.

De Officier van Justitie moet nu bepalen of de aangifte aanleiding geeft om de zaak te onderzoeken.

Adviseur Martien Driessen is al enige tijd in opdracht van de familie Van Ooij bezig met een onderzoek naar de integriteit van Verhees. De aangifte is daar een onderdeel van.

Aanleiding voor het onderzoek is een jarenlang slepend conflict over een stuk grond dat Van Ooij verkocht aan de gemeente. De twee partijen werden het niet eens over aanvullende voorwaarden bij de verkoop. Bij Van Ooij ontstond uiteindelijk het idee dat hij als ondernemer moedwillig werd tegengewerkt door wethouder Verhees, liet Driessen eerder aan het ED weten. Het conflict werd overigens vorige week in de rechtbank naar tevredenheid van de familie Van Ooij opgelost.