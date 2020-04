Liesselnaar moet halsoverkop huis verlaten vanwege Peelbrand: ,,Het wordt een onzekere nacht”

Rond de klok van 19.00 uur staat ineens de politie op zijn stoep. Pieter Mennen krijgt nog even de tijd om een tas met kleren en andere spullen te pakken, maar hij moet zo snel mogelijk vertrekken. Hij vindt onderdak in groepsaccommodatie Peelvenhoeve die vijfhonderd meter verderop ligt. Rond 22.45 uur is echter onzeker of hij daar de nacht kan doorbrengen. ,,De wind draait voortdurend en het komt nu deze kant op. Ben benieuwd of we hier over een uur nog mogen zijn.”