Liessels burenconflict sleept zich voort: ‘Die roldeuren moeten uit die veldschuur’

Daar kruisten Liesselnaar René Swinkels en buurvrouw Saskia van Wieringen de degens over Swinkels’ veldschuur aan de Hazeldonksedreef. Van Wieringen valt over drie flinke roldeuren in de zijkant van de veldschuur. Die wil ze er uit hebben. ,,Die roldeuren nemen driekwart van de gevel in beslag. Dat kan niet. Het perceel waar de schuur staat is natuur. Wij willen de deuren eruit. Dan kunnen we ook zien wat Swinkels daar allemaal uitspookt,” zei Van Wieringen bij de Raad van State.