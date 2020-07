Liesselse buurt stuurt brief in strijd tegen arbeidsmigranten

Aanleiding is de aanvraag voor de verbouwing van Zand nummer 17. De nieuwe eigenaar van het adres wil de schuur op het terrein ombouwen naar woningen. Een aantal maanden geleden werd er voor het adres een vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten ingediend. Daar is nog geen goedkeuring voor verleend. Volgens de buurt, in totaal een groep van 45 mensen, past de verbouwing niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Ze roepen de gemeenteraad op niet mee te werken aan de aanvraag. ,,Wij, en de omliggende wijken zijn tegen het project van huisvesting van een grote groep arbeidsmigranten, in een oude boerderij. De schuur bevat nu geen woonruimte, hetgeen zou betekenen dat er geen kamers in de schuur mogen komen.”

Spandoek in de buurt

Eind april hingen de 45 bewoners al een spandoek op met daarop ‘Vijftig arbeidsmigranten in dit pand is meer dan bewoners op ‘t Zand’. Als de gemeente instemt met de huisvesting dienen ze een bezwaar in, vertelde Ton van Veghel eerder al namens de bewoners. De Zand-bewoners vinden het aantal buitenlandse werknemers erg hoog. Volgens de buurt wonen er nu al ruim twintig arbeidsmigranten in de wijk. Nog eens vijftig erbij is in hun ogen te veel van het goede. ,,In andere gemeenten geldt bijvoorbeeld een maximum van vijftien procent arbeidsmigranten in een straat of wijk. Daar zouden in Deurne ook regels voor moeten komen.”