Liesselse veehouder bereid te wachten met bouw van paardenstallen

Wim Vlemmix, medeoprich­ter Eindse carnavals­ver­e­ni­ging De Plattevon­der, in Australië overleden

18:02 SOMEREN-EIND/PERTH - In de Australische stad Perth is oud-Somerenaar Wim Vlemmix overleden. Hij was in de beginjaren betrokken bij carnavalsvereniging De Plattevonder in Someren-Eind.