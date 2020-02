Lijsselse Aovend is doorslaand succes: ‘Liessel is prachtig’

LIESSEL - Het was smullen afgelopen zaterdag in gemeenschapshuis De Kastanje tijdens de première van de Lijsselse Aovend, het lokaal talent liet de volle zaal trillen op haar grondvesten. De onderliggende boodschap was dat iedereen trots moest zijn op ‘hun Lijssel’.

De opkomst van De Ratten, met flinke housemuziek, was indrukwekkend net als hun hele sketch. Thijs van de Burgt en Koen Huijbers maakten vorig jaar hun debuut op de Lijsselse Aovend van CS De Klei. Dat ze er dit jaar weer stonden was eigenlijk niet de bedoeling, ,,We zouden op ons hoogtepunt stoppen, dus eigenlijk moeten we dit niet doen” klonk het aan het begin.

Met ongekende en harde grappen wist het tweetal binnen een mum van tijd de volle zaal voor zich te winnen door niets of niemand te sparen. Burgemeester Hilko Mak kreeg als eerste een veeg uit de pan: ,,Op het gemeentehuis wordt hij Hilko Hoessein genoemd”, zo gaf Van de Burgt aan. Het was een opmaat voor grappen die vooral gingen over de invloed die ‘buitenstaanders’ hebben op Liessel. ,,We moeten een muur om Lijssel bouwen om iedereen hier weg te houden.”

Blauwe ogen

Toch was het juist een buitenstaander die als debutant een onvergetelijke indruk achterliet. Piet Mellema had als Piet Percussie het publiek in zijn greep. Als geboren Fries hoorde het debuut in de ton bij de inburgeringscursus. Na drie weken woonachtig te zijn in Liessel moest hij van zijn vrouw bij de plaatselijke slagwerkgroep: ,,We stonden weer bij de EHBO, ze had een gescheurde wenkbrauw en twee blauwe ogen dus ze vroeg me ergens anders op te slaan.” Als debutant maakte Mellema een ijzersterke indruk en heeft hij de potentie om uit te groeien tot een veel gevraagde tonprater.