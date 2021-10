Lijvig boekwerk over de kunst en de kunstenaars van Nazareth

Het boek mag gezien worden als een monument om de kunstenaars en de geschiedenis van klooster Nazareth te herdenken. Zo’n dertig kunstenaars hadden er hun atelier.

Quote Ik heb álle kunste­naars opgenomen. Bijna tenminste, want enkelen hadden hun binding met Nazareth al verloren en wilden niet. Ook heb ik uiteinde­lijk veel weg moeten laten Paul Verhees, Samensteller boek

,,Dit boek geeft een impressie van al wie er gezeten heeft. Zij moesten passen in de institutie en min of meer professioneel werken.” Bart van den Eijnde uit Beek en Donk, penningmeester en waarnemend voorzitter van Stichting Ateliers Nazareth, is zichtbaar trots op het boek ‘De kunst van Nazareth‘, dat werd samengesteld door voormalig ED-journalist Paul Verhees.

Archief met open endjes

,,Ik had verwacht dat ik een stuk of tien kunstenaars zou moeten interviewen. Maar toen kreeg ik van Bart het archief toegeschoven… Daar stond zoveel informatie in, leuke dingen, mooie herinneringen, al was het een archief met open endjes. Herinneringen werden verschillend geïnterpreteerd. Toen heb ik het plan bijgesteld en heb ik álle kunstenaars opgenomen. Bijna tenminste, want enkelen hadden hun binding met Nazareth al verloren en wilden niet. Ook heb ik uiteindelijk veel weg moeten laten,” vertelt hij.

De tekst loopt door onder de illustratie

Volledig scherm De boekomslag

Het is vooral een bijzonder fraai kijkboek geworden met heel veel prachtige foto’s. Voorin wordt er in enkele pagina’s kort teruggeblikt op de geschiedenis van het pand, de zusters die vanaf 1847 op deze plek waren gehuisvest en er startten met onderwijs aan meisjes en arme kinderen. Een volgend hoofdstukje is gewijd aan de komst van de ateliers en de eerste gebruikers ervan. Ook is er aandacht voor de kunstuitleenplannen die de gemeente bedong en die uiteindelijk geen doorgang vonden.

Kost kon verdienen

Ook het ‘Achtste Atelier’ krijgt een plek. Dit atelier werd na wat verloop onder de gebruikers in tweede instantie niet bestemd voor één kunstenaar voor onbepaalde tijd maar werd voor een half tot een heel jaar beschikbaar gesteld aan kunststudenten en gastkunstenaars (foto). Het werd een begrip in Nazareth. ,,In een ander vrijgekomen atelier wilden we graag Johan Claassen omdat hij een van de weinigen was die met zijn werk zijn kost kon verdienen,” aldus van den Eijnde.

De tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Een foto die Mariëtte van Erp als vaste gebruikster maakte van het ‘Achtste Atelier’ en die in het nieuwe boek staat. © geen

Diverse pagina’s zijn ingeruimd voor sfeervolle foto’s van het oude pand die gemaakt werden door de kunstenaars zelf. ,,Dan volgen er foto’s en korte sketches van bijna alle kunstenaars die er een atelier hadden en hun werk,” vertelt Verhees. Een van hen is Mariëtte van Erp, die in 1986 initiatiefnemer was voor Ateliers Nazareth. Uiteindelijk is zij de enige overgebleven kunstenaar die op deze plek zal blijven werken. Zij kocht vier ateliers die tijdens de bouwwerkzaamheden werden omgebouwd tot atelier en woonruimte. De overige ruimtes zijn verbouwd tot appartementen.

,,Elke kunstenaar krijgt tien boeken. Ook alle mensen in het complex van Nazareth krijgen er een. Dat zijn er samen al heel wat. Wat overblijft, komt wellicht in de toekomst nog te koop,” besluit van den Eijnde.