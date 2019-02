Lintje voor Bakelnaar Frans Nijssen

Onderne­mers strijden samen voor mooier Leegveld in Deurne

14:18 DEURNE - Vier ondernemers in het Deurnese natuurgebied Leegveld slaan de handen ineen. Ze gaan samen op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten voor hun (boeren)bedrijf. ,,We willen niet meer in elkaars vijver vissen. Samen sta je veel sterker.”