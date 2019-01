Lintje voor Frank van den Heuvel uit Gemert

Ge­mert-Bakelse kampioenen gehuldigd

14 januari GEMERT - In Cultuurhuis De Eendracht in Gemert zijn maandagavond voor de 28e keer de sportkampioenen van Gemert-Bakel in het zonnetje gezet. Daarnaast werd Jos van de Ven van V.V. Elsendorp benoemd tot Sportvrijwilliger van 2018.