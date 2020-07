Lintjes met 10 weken vertraging opgespeld in Deurne: ‘Nou hebben we wel mooi twee keer feest’

Ze zijn er stil van. Zojuist heeft burgemeester Hilko Mak zijn hand met champagneglas de lucht in gestoken en geproost op de eerste drie inwoners die tien weken geleden een onderscheiding kregen van de Koning. Er klinkt applaus en pianist Mathijs Maas zet een feestelijk nummer in. Ja, het is vreemd om de ceremonie met vertraging alsnog te vieren. Vreemd maar vooral gezellig. Martien Slaats uit Liessel grinnikt. ,,Je moet het gewoon zo zien: nou hebben we mooi twee keer feest.” Ook Jos van den Berkmortel uit Deurne is in zijn nopjes. ,,Ik dacht dat het vandaag op het gemeentehuis een formaliteit zou worden, maat nee: ze hebben echt hun best gedaan om er iets feestelijks van te maken.”

Mak zet deze vrijdag alle negen nog eens maximaal in de spotlights met een persoonlijke toespraak voor iedereen, waaronder ook opmerkelijke wist-u-datjes. Zo komen de genodigden er achter dat Cor Slaats zo'n beetje alle statuten en reglementen van alle Liesselse stichtingen en verenigingen heeft geschreven of herzien. Van Martien Slaats blijkt dat hij in een vorig leven bekend stond als Mart Patat. Toen hij in 1999 stopte als uitbater van cafetaria Wipp-Inn stortte hij zich op het verenigingsleven. Jos van den Berkmortel is volgens betrouwbare bronnen iemand die zich slecht kan vervelen. Sterker nog, dan wordt hij zelf vervelend. Vandaar dat hij nu na zijn pensioen doorwerkt, maar dan vrijwillig.

Deurnenaar Wim van Goch hoef je niks meer wijs te maken op het gebied van vrijwilligerswerk, dat doet hij namelijk al 61 jaar. Daarvan leefde hij overigens 34 jaar lang met een pieper aan zijn riem -altijd paraat voor een brand. Over de Helenaveense Wies Daniëls word onthuld dat ze slecht is in het zeggen van nee en graag met haar zoon naar concerten van U2 gaat. Mart Wijnands heeft er vaak last van dat er te weinig uren in zijn dag zitten. Hij steekt volgens burgemeester Mak enorm veel tijd in al zijn vrijwillige activiteiten. Ook Emmie Berkers kan daar over meepraten. Zij staat bekend bij haar omgeving als behulpzaam en voortvarend. Een vrouw van haar woord. Henry van den Berkmortel wordt bedankt voor zijn creatieve talent waar zo'n beetje heel Deurne van mee kan genieten in heel veel verschillende vormen. Arjan Ahout, tenslotte, is de absolute koploper in de categorie vroeg erbij. Hij is nu 56 jaar en heeft er al ruim 40 jaar vrijwilligerswerk opzitten. Ook iets om stil van te worden.