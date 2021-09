Liselot uit Deurne studeert af als ontwerper met een Peel-tapijt

Haar project -omgedoopt tot ‘Dryland’- bestaat uit verschillende onderdelen. Het tapijt is het meest tastbare hiervan. Op dit moment ligt het in de opslag in Den Haag, waar Cobelens onlangs afstudeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. „Het is twee bij twee en een halve meter, dus dat neem je niet zomaar even mee onder je arm”, zegt de Deurnese lachend.

Niet alleen meubels ontwerpen

Op de academie koos ze voor het specialisme Furniture design, maar dit wil niet zeggen dat ze alleen meubels ontwerpt. „Ik doe ook onderzoek naar maatschappelijke onderwerpen, zoals in dit geval de verdroging van De Peel. Hiervoor interview ik experts en betrokkenen. Op het gebied van materialen ligt mijn interesse bij textiel en keramiek.”

Quote De Peelbrand van vorig jaar heb ik weergege­ven door met een onkruid­bran­der stukken weg te schroeien Liselot Cobelens , ontwerper

Na zich uitgebreid verdiept te hebben in het onderwerp en de materiaalkeuze wist de studente het zeker: ‘De veranderingen van het landschap laat ik terugkomen in een tapijt.’ Toen begon de zoektocht naar het juiste garen en de techniek om het te maken. „Ik was er al snel uit dat het wol moest zijn en dat ik het tapijt zelf zou maken, maar van dat laatste heb ik afgezien. De techniek van tuften, met een naald lussen in een ondergrond steken, beheers ik niet en kost ook veel tijd.”

Hulp uit Asten

Daar kwam het bedrijf CSrugs uit Asten om de hoek kijken. „Dat is een echte specialist. Zij hebben de machines en kennis, weten alles van kleuren en lengtes. Samen met hen kon ik vooruit.” Het resulteerde in ‘Dryland’. Het kunstwerk oogt als een uitvergrootte plattegrond met reliëf. Op de detailfoto is te zien dat er verschillende kleuren wol in zitten. De basiskleur is een melange van wit, bruin, grijs en groen. Plekken die water verbeelden hebben blauw in zich. Misschien wel het meest in het oog springend zijn de donker verbrande gedeeltes.

tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Detail uit tapijt 'Dryland' van Liselot Cobelens. © Liselot Cobelens

„De Peelbrand van vorig jaar heb ik weergegeven door met een onkruidbrander stukken weg te schroeien. Dat was wel een spannend moment. Ik heb het hier in het gebied gedaan, maar alles was goed georganiseerd. We hebben het gras eromheen plat gemaakt en er stonden emmers water klaar voor het geval het mis mocht gaan.”

Verbranding, verdroging, verzakking

Verbranding is naast verdroging, verlies en verzakking een van de vier hoofdstukken, zoals Cobelens ze noemt. Ze sprak met diverse betrokkenen over deze onderwerpen. „Ik heb een boer gesproken die met zijn bedrijf tegen de Deurnese Peel aan zit. Hij raakt grond kwijt door de vernatting die in gang is gezet. Dat komt terug in ‘Verlies’.” Voor de onderdelen ‘Verdroging’ en ‘Verbranding’ interviewde ze iemand van het Waterschap Aa en Maas. ‘Verzakking’, zichtbaar in de laagpolige delen van het tapijt, is toegelicht door Avallo, specialist op het gebied van grondwatermanagement.

De verhalen achter het werk zijn te zien in de online presentaties op haar website. Hiernaast zullen ze in oktober tijdens de Dutch Design Week getoond worden, evenals het tapijt zelf. „De expositie op de DDW is de kers op de taart. Ik ben al heel blij met het resultaat en mijn beoordeling– ze kreeg een 7,5 – maar daar kan ik mezelf presenteren als designer. Het is een mooie start van mijn eigen studio.”