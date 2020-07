Locatie nieuwe Mariakapel in Someren-Eind straalt rust uit

SOMEREN-EIND - In Someren-Eind wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe kapel. ,,Nadat in 2013 de kerk van ’t Eind was afgebroken bleek dat er behoefte was om in de kom van het dorp in alle rust een kaarsje aan te steken en een gebedje te doen”, vertelt Ricus Looijmans van de Eindse locatieraad. ,,Onze plannen voor een nieuwe kapel werden in ’t Eind overwegend positief ontvangen, het probleem was de locatie.”

Voor de locatie Torenplein kreeg men geen medewerking van de omwonenden en een plekje naast de pastorie aan de Nieuwendijk kreeg geen goedkeuring van het bestuur van de H. Franciscus parochie Asten-Someren. De goedkeuring werd wel verleend voor de locatie bij de toegangspoort van het kerkhof aan de Lambertusstraat.

,,Achteraf zijn we blij dat voor deze locatie is gekozen, een plekje met zoveel sfeer en rust is er midden in ’t Eind nauwelijks te vinden. Het is voor gebruikers van een rolstoel gemakkelijk te bereiken en door een dichte deur is de privacy van de bezoekers gewaarborgd.”

Vernuftig

De Eindse architect Maarten van Vroonhoven werd benaderd, hij ontwierp een gebouwtje van duurzaam thermisch behandeld hout: Fraké Noir. De dakgoot en afvoer is vernuftig in de muren verwerkt, het water wordt opgenomen in de grindbak die rondom de kapel is aangebracht en in de achterwand zijn kozijnen verwerkt in de vorm van een kruis met sfeervol glas in lood. Het hart van dit kruis is in één lijn verbonden met de kerktoren verderop, die is overeind gebleven na de sloop van het kerkgebouw.

Met hulp van een aantal vrijwilligers heeft een Eindse aannemer de bouw bijna opgeleverd, alleen de deur en de inrichting moet nog worden geplaatst. Looijmans: ,,Onze insteek was om de deur met een druk op de knop automatisch te openen, vooral handig voor rolstoelgebruikers. Maar dat is nu financieel nog niet haalbaar, misschien later.”

De inrichting bestaat uit een kaarsentafel, een aantal zitplaatsen én een Mariabeeld. ,,Dat beeld staat op een gedeelte van het oude altaar uit de kerk en is afkomstig uit de kerk van Lierop, later is het naar de Pauluskerk in Noord gegaan. Na het afbreken van dit gebouw is Maria naar Someren-Eind verhuist.”

De locatieraad is tevreden over het resultaat. Looijmans: ,,Ons streven is om de Mariakapel op 15 augustus te openen en we hopen dat bisschop De Korte in oktober naar ’t Eind komt om de nieuwe Mariakapel in te zegenen.”

Openingstijden zijn in de zomermaanden van 09.00 uur tot 20.00 uur, in de winter wordt er om 17.00 uur gesloten.