Lockdown betekent ook einde voor koek en zopie in Mariapeel

Schuldhulp­ver­le­ner Laarbeek was ‘nalatig in zijn functione­ren’

16 december LAARBEEK - De schuldhulpverlener die 38 Laarbeekse gezinnen dupeerde, kwam afspraken niet na en had achterstand in zijn werk opgelopen. Hij deed dat volgens de gemeente niet om zichzelf te verrijken, maar was ‘nalatig in zijn functioneren’.