Logeerhuis in Deurne geeft ouders en kind meer lucht

DEURNE - Deurne is sinds eind oktober een logeerhuis rijker. Het huis heeft negen kamers voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het is de derde overnachtingsplek van ORO in de Peel.

Sinds de opening is het volle bak in het logeerhuis aan het Veld in Deurne. De behoefte aan een adres om hun zoon of dochter voor even naartoe te brengen, groeit bij ouders van verstandelijk beperkte kinderen, merken ze bij zorginstelling ORO.

Na Helmond en een logeerhuis voor kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben op het Rijtven, is dit de derde locatie van ORO waar tijdelijk overnacht kan worden.

Iedereen met een verstandelijke beperking tot de 24 jaar kan er terecht. ,,We merken dat ouders tijd nodig hebben om op adem te komen. Ze willen daarnaast ook de aandacht een keer aan de andere kinderen van het gezin geven. Aan de andere kant hebben de kinderen er ook baat bij om even weg te zijn uit hun vertrouwde situatie. Ze moeten altijd mee in het tempo, dat ligt vaak hoger in het gezin. Zij kunnen hier ook op adem komen.” Aan het woord is Monique de Bock, wijkmanager van Deurne voor ORO. De zorginstelling ziet de vraag naar logeerplekken toenemen. ,,Dat komt omdat kinderen steeds vaker en langer thuis blijven wonen. Maar ook omdat veel instellingen het onderdeel logeren afstoten. De vergoedingen die er tegenover staan zijn heel erg laag. Terwijl de kinderen wel intensieve begeleiding nodig hebben.”

Voor de locatie aan het Veld, zat het logeerhuis in een gehuurde bungalow. Daar was veel achterstallig onderhoud. Voor de zomer kwam het huidige pand vrij omdat de tien cliënten van ORO die er woonden naar het Rietven verhuisden.

,,Dit is echt perfect en we zijn er erg blij mee. We hebben nu een paar wc's in plaats van eentje en ook meerdere douches.” Daarnaast zijn de kamers -allemaal in een andere kleur- ruimer dan in het oude pand.