‘Logisch dat ze in Liessel boos zijn, wij waren te goedgelovig’: kalkzandsteenfabriek in Huizen was jaren dicht en gaat nooit meer open

Sluitende super in Mariahout begint pendel­dienst naar Jumbo in Lieshout

21 oktober MARIAHOUT - Het is een geste naar de inwoners van Mariahout en dan met name de ouderen en mindervaliden. Eigenaar Albert van den Bogaard sluit op 1 november de deuren van de kleinste Jumbo van Nederland, maar biedt als alternatief een pendelservice met een aangepaste bus naar zijn filiaal in Lieshout.