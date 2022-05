Logisch: exposeren in een kerk met verbinding als thema

DEURNE - Kunstenaars Theo Spaaij en Corry Graat willen met een expositie in de St. Willibrorduskerk in Deurne mensen op een andere manier naar het begrip verbinding laten kijken.

Vol trots loopt Theo Spaaij langs de 24 schilderijen die tot en met zondag 22 mei in de Deurnese St. Willibrorduskerk te bewonderen zijn. Met de expositie komt een lang gekoesterde wens van hem uit. ,,Ruim één jaar geleden borrelde het idee bij mij op, eerst om in een leegstaand winkelpand te exposeren”, geeft Spaaij toe. Maar na overleg met pastoor Paul Janssen werd de kerk midden in het centrum uitgekozen. Dit paste ook beter bij het thema wat gekozen was door Spaaij. ,,Ik koos voor verbinding als thema, en waar kun je dan beter exposeren dan in een kerk”, zegt Spaaij met een glimlach.

Direct enthousiast

Toen het thema vaststond, was het voor hem zaak om kunstenaars te zoeken. Eén daarvan is de Vlierdense Corry Graat. ,,Toen ik hoorde dat het in de kerk zou gebeuren, was ik direct enthousiast. Ik denk niet dat ik het had aangedurfd om op een andere locatie te exposeren”, zegt Graat terwijl ze wijst naar haar kunstwerk dat centraal in de kerk hangt. ,,Ik werk altijd met papier, dus het moet mooi hangen. Dat is hier prima gelukt.”

Maar hoe maak je een kunstwerk wat moet voldoen aan dit thema? Volgens Graat is het een redelijk eenvoudige klus, al moet ze bekennen dat ze in eerste instantie nooit precies weet hoe het eindresultaat eruitziet. ,,Als kunstenaar heb je een idee in je hoofd en stapje voor stapje werk je het uit. Je maakt je eigen idee.” Dat beaamt Spaaij die met een groot borstbeeld vooraan de expositie staat. ,,We hebben ook al wat jaartjes ervaring en beheersen de technieken, dus het gaat vanzelf.”

Grote diversiteit

Opvallend is de grote diversiteit aan kunstwerken. Waar Spaaij dus voor een borstbeeld koos, is er ook een zelfportret te zien met allemaal takken ervoor, hangt er een schilderij met allemaal koeien die aan het knuffelen zijn en heeft een kunstenaar het aangedurfd de verbinding tussen een moeder en haar ongeboren kind te laten zien. Spaaij: ,,Ik heb iedereen vrij gelaten in de keuze, maar ze wel gevraagd om met een briefje uitleg te geven.”

Dat de expositie in trek is bij de Deurnenaren blijkt wel. Iedere dag trekken groepen langs de schilderijen en bestuderen deze aandachtig. Daar is Graat blij mee. ,,Het mooie vind ik dat iedereen ons werk nu kan bekijken. Het is ook niet per se de bedoeling dat we iets verkopen. Nu zien veel meer mensen wat ik gemaakt heb. Daar geniet ik meer van dan wanneer het bij iemand thuis staat.” De expositie duurt tot en met zondag 22 mei en is dagelijks, met uitzondering van de maandag, te bezichtigen tussen 14.00 en 16.00 uur.