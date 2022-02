Lokale omroepen Laarbeek en Gemert slaan handen in een; ‘Het is nu een professionele club’

Beide omroepen waren min of meer vastgelopen en trokken steeds minder kijkers en luisteraars. De ziekte van een bestuurslid van Omroep Kontakt trok ook een zware wissel op de organisatie. Volgens Ben van Riel, voorzitter van de fusie-omroep waarvan de naam nog geheim is, was er een professionaliseringsslag nodig. ,,We gaan vanaf de nullijn beginnen om een nieuwe omroep neer te zetten,” vertelt hij. ,,Het huidige bestuur van de omroepen is gestopt. Ik ben daar, met nog een paar anderen, voor in de plaats gekomen om de samenwerking verder uit te werken.’’ Door de samenwerking bestrijkt de nieuwe omroep een groter gebied. ,,Dat geeft meer financiële armslag en vrijwilligers, waardoor je meteen een mooier en beter product krijgt.’’