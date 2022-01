Lokale Realisten willen zone rondom elk Gemerts dorp waarin landbouw op slot gaat: ‘Andere kijk op ruimtelijke ordening nodig’

GEMERT - De natuur en het milieu bevorderen ten koste van de landbouw en minder rechtszaken bij de bestuursrechter in Den Bosch en de Raad van State in Den Haag. Dat zijn de belangrijkste doelen van een andere kijk op de ruimtelijke ordening in Gemert-Bakel.

Als het aan de politieke partij Lokale Realisten ligt, wordt die nieuwe manier van kijken en werken na de gemeenteraadsverkiezingen van medio maart ingevoerd.

Quote De huidige wijze van landbouw bedrijven in Nederland is op termijn niet langer houdbaar Martien Bankers, Fractievoorzitter Lokale Realisten

,,We moeten voor een deel af van de traditionele manier van denken in bestemmingsplannen", zegt fractievoorzitter Martien Bankers, daarin gesteund door commissielid Anne van den Nieuwelaar. ,,Die brengen ons niet voldoende verder, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Het is de hoogste tijd dat we in Gemert-Bakel gaan werken met gebiedsvisies.”

Groen en natuur

Die werkwijze biedt volgens de Lokale Realisten de nodige voordelen boven de huidige aanpak. ,,Kern van de aanpak zoals ons die voor ogen staat, is dat er een zone van een kilometer komt rondom alle dorpen in Gemert-Bakel waarin de landbouw op slot gaat en groen en natuur de boventoon gaan voeren."

Daarbuiten is uiteraard wel plaats voor landbouw, maar vooral ook voor de natuur. ,,We weten allemaal dat de huidige wijze van landbouw bedrijven in Nederland op termijn niet langer houdbaar is. Er liggen in Den Haag straks miljarden klaar om boerenbedrijven mee uit te kopen. Laten we daar lokaal zelf ook een handje bij helpen en daar in ons beleid een voorschot op nemen.”

Verschillende voordelen

Deze aanpak heeft verschillende voordelen, schetst de politicus uit De Mortel. ,,Bestaande bedrijven binnen die schil van een kilometer hoeven niet weg, maar uitbreiden van landbouwbedrijven is niet meer mogelijk. Ook niet door elders bestaande rechten om dieren te houden over te nemen of te investeren in milieuvriendelijke stallen. Dat leidt uiteindelijk tot minder stikstofuitstoot en daar zijn de natuur en het milieu weer mee gediend."

Een tweede effect is dat dorpsbewoners die nu de natuur in willen voor een wandeling straks daarvoor niet meer eerst in de auto hoeven te stappen. ,,Die kunnen dan vanuit het dorp zo het groen in wandelen", zegt Van den Nieuwelaar.

Vele rechtszaken

Een derde voordeel is, zo voorzien de Lokale Realisten, dat het gemeentebestuur zo verlost raakt van een groot deel van de vele rechtszaken over ruimtelijke ordening waar Gemert-Bakel nu mee te maken heeft. ,,We staan om de haverklap bij de bestuursrechter om landbouwproblemen", stelt Bankers vast. ,,Kijk maar naar de ophef rond de varkensboer aan de Rooije Hoefsedijk, de problemen in Elsendorp en die in De Rips. Dat komt omdat het huidige gemeentebestuur met CDA en Dorpspartij niet durft te kiezen. Die partijen willen de kerk in het midden houden. Daar moeten we onderhand maar eens vanaf.”