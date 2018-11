Loopt Peel warm voor kringlooplandbouw? Gezonde dieren en weinig uitstoot

Het is een opmerkelijke passage uit een film ter promotie van kringlooplandbouw, die donderdagavond in Elsendorp getoond is tijdens een door Collectief ANB Oost-Brabant belegde infobijeenkomst over het onderwerp. Een actueel thema, want kringlooplandbouw is een begrip dat dankzij landbouwminister Carola Schouten weer vaak te horen is. Bij deze vorm van boeren is de uitstoot van schadelijke stoffen gering, komt er weinig afval vrij en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.