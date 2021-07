Lopergroep helpt boksclub, boksclub helpt lopersgroep

Geen feest, wel een vette kater: Streetrock en HockeyLo­verz likken hun wonden en tellen hun verlies na afgelasten festivals

11 juli GEMERT-BAKEL - Het ene festival richt zich op heel Nederland en is heel groot van opzet. Het andere is een gratis toegankelijk kleiner festival, waar vooral de regio plezier aan beleeft. Maar beide evenementen, HockeyLoverz in Gemert en Streetrock in Bakel, zijn gigantisch gedupeerd nu per direct alle festivals afgelast zijn.