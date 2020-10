Loslopende nerts in Deurne was besmet met corona

DEURNE - Een loslopende nerts die kortgeleden is gevangen in Deurne, blijkt besmet met het coronavirus. Ook een gevangen nerts in het Limburgse Egchel in de gemeente Peel en Maas is besmet. Dat maakte landbouwminister Schouten dinsdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De kans op overdracht van het virus door een loslopende nerts is volgens haar verwaarloosbaar.

Er lopen op meer plekken in Nederland nertsen rond, maar in Deurne en Egchel is het gelukt een beest te vangen, doden en onderzoeken.

Vorige week werden in Best ook loslopende nertsen gespot. Bewoners maakten zich direct zorgen: wat als ze besmet blijken met corona? Die vraag is niet onterecht: tot nu toe zijn op 64 nertsenboerderijen besmettingen vastgesteld, waarvan 43 in Brabant. Twee keer is vastgesteld dat het coronavirus over is gedragen van een nerts op een mens.

Die besmettingen vonden echter plaats in een stal, waar het contact intensief is. Op basis van onderzoeken concludeert Schouten dat de kans dat iemand buiten besmet raakt door een schuwe losopende nerts nagenoeg nul is. Wel roept ze mensen op om de gemeente te bellen als ze een loslopende nerts zien. Die kan het dier laten vangen. De vanger loopt een iets groter risico op besmetting, omdat hij kort met het dier in aanraking komt. Maar ook die kans noemt de minister ‘zeer klein'. Veruit de meeste coronabesmettingen zijn tussen mensen onderling. De rol van nertsen is daarbij verwaarloosbaar, stelt ze.

Huisdieren besmet Op één van de besmette nertsenboerderijen testte ook een hond positief op het coronavirus. Alleen wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de test: het dier was slecht benaderbaar en het is niet uit te sluiten dat het teststaafje is vervuild door anderen op de boerderij. Over een paar weken wordt het dier opnieuw getest, om zeker te zijn van de uitslag. Ook wordt onderzoek gedaan naar katten en honden van gezinnen waar corona heerste. Eén kat en één hond testten positief en bij één hond en twee katten werden antistoffen aangetroffen. Dat duidt op een eerdere besmetting. Het advies voor mensen die positief zijn getest met het coronavirus verandert niet door deze nieuwe feiten. Patiënten moeten contact met huisdieren zo veel mogelijk vermijden. Ook wordt al enige tijd gezonde mensen afgeraden contact te hebben met de huisdieren van besmette mensen.

Ontsnapt van een nertsenfarm

Nertsen komen normaal niet voor in Nederland, dus het is aanneembaar dat de loslopende beesten zijn ontsnapt van een boerderij. De met corona besmette nerts die is gevangen in Deurne, liep op 1200 meter van een besmet en geruimd nertsenbedrijf, waardoor onderzoekers er vanuit gaan dat hij van die boerderij af kwam. ‘Op dit moment wordt het virus van deze nertsen vergeleken met de virussen die gevonden zijn op de besmette nertsenhouderijen’, schrijft de minister aan de Kamer.

De kans bestaat volgens Schouten dat op meer plekken ontsnapte nertsen rondlopen. Meestal komen ze niet verder dan het terrein van het bedrijf. Daarom vindt ze het niet nodig om te onderzoeken waar precies ontsnapte nertsen rondlopen.

Fokken moet stoppen

De fok van nertsen in Nederland is sowieso nog maar van korte duur. Per maart 2021, de start van een nieuw seizoen, moeten alle nertsenhouderijen de deuren sluiten. Aanvankelijk hoefde dat pas over een paar jaar, maar door corona is die datum naar voren gehaald.