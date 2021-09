Louis van den Bosch postuum benoemd tot ereburger van Someren

Nicole Martens kwam om bij MH17-ramp, haar droom gaat alsnog in vervulling met inloophuis voor jongeren

19 september DEURNE - Ze heeft er zelfs een bruiloft in de familie voor afgezegd. Het tekent hoe belangrijk de officiële opening van het Tejo-huis voor jongeren in Deurne is voor Geke Martens. De wens van haar dochter Nicole, die omkwam bij de MH17-ramp, ging zaterdagmiddag alsnog in vervulling.