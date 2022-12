Lucht in Deurne al veel gezonder, maar nog altijd veel huizen overbelast door uitstoot veehouderij

De Plak viert het jubileum met een me­ga-creatie: ‘Maar we zijn altijd op tijd klaar voor de eerste optocht’

SOMEREN-EIND - Buurtschap De Plak in Someren –Eind heeft vanaf eind jaren 50 deelgenomen aan de optocht in het dorp. Elf jaar geleden is een aantal jongeren uit ’t Eind en omgeving begonnen met het bouwen van wat grotere wagens voor deelname aan optochten in de regio, sinds 2017 in een nishut in de Diepenhoek.

