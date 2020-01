Lucien d’n Irste regeert over Klotland

Werk­straf-eis voor broers die in kwekerij in Lieshout bezig waren

10:29 DEN BOSCH Een geluk bij een ongeluk voor twee broers die in mei 2017 werden betrapt in een hennepkwekerij in Lieshout. Omdat de zaak zo oud is, eist het OM geen cel- maar een werkstraf. Ze wil echter ook bijna veertig mille aan drugswinst terugzien.