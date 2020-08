Luisteren en loungen in tuin De Wieger

DEURNE - Geen Tuinpadfestival dit jaar bij museum De Wieger in Deurne vanwege corona, maar niks doen is voor de organisatie geen optie. In plaats daarvan zet het museum een reeks tuinconcerten op touw.

De aftrap is aan de Gentlemens AgreeBand, ofwel GAB, met leden uit Deurne en Someren. De coverband, die country, blues en rock songs speelt, heeft zijn optreden aangepast aan de setting. Die houdt in dat er zeventig mensen verspreid over de tuin zitten. Dansen en meezingen mag niet volgens de regels, tappen met de voeten wel. Dat gebeurt dan ook.

Lawaai

,,Je kunt merken dat iedereen aandachtig luistert”, zegt zanger-gitarist Willem Buiter tijdens de pauze. ,,Normaal gesproken spelen we op feesten en in kroegen. Daar is meer lawaai en loopt en danst iedereen door elkaar heen. Nu hebben we meer contact met het publiek.” “Dit is eigenlijk een luisterconcert”, vult zanger en gitaarspeler Henry van den Berkmortel aan. “Anders, maar wel relaxed.”

Het publiek lijkt er ook zo over te denken. De sfeer is gemoedelijk. Het zonnetje laat zich zien en de drankjes zijn binnen handbereik. Afgezien van de loopjes naar de bar, blijft iedereen keurig zitten. Na ieder nummer klinkt applaus. Als Buiter en Van den Berkmortel met z’n tweeën ‘Roller Coaster’ van Danny Vera gespeeld hebben, houdt het geklap langer aan. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het harmonicaspel van Van den Berkmortel. Musicerend loopt hij tussen het publiek door en probeert met iedereen oogcontact te maken. De intieme setting leent zich er uitstekend voor.

Volledig scherm Het publiek kon de muziek en zon in de tuin van de Wieger wel waarderen. © DCI Media

Leon Berkers, die samen met Henny Cleef en Katjuscha Otten in de organisatie zit, geniet zelf ook van de ambiance. ,,Je kunt merken dat mensen toe zijn aan een uitje. Dit concert was snel uitverkocht. We hebben nog twee optredens op het programma staan die ook al aardig lopen. Op 23 augustus speelt Jacques Vriens de familievoorstelling ‘Grootmoeders grote oren’ en op 30 augustus komt de Frits Philips Band.”

Goeie deals

Het zijn stuk voor stuk artiesten die De Wieger een warm hart toedragen volgens Berkers. ,,Hun normale tarieven zouden we niet kunnen betalen. Maar in deze tijd zijn zij blij als ze überhaupt weer kunnen spelen. Dus konden we goeie deals afsluiten. Hierdoor blijft de prijs, vijf euro per kaartje, voor bezoekers laag.”

Aan verschillende leeftijdscategorieën is gedacht. Zo is de voorstelling van Jacques Vriens vooral bedoeld voor kinderen vanaf vijf jaar en hun ouders. De zestigplussers zijn in de meerderheid. Dat heeft volgens Van den Berkmortel te maken met de gemiddelde leeftijd van de bandleden. ,,Die ligt rond de zestig. Iedereen van onze leeftijd kent deze muziek wel.” Dat blijkt als de band ‘Hello Mary Lou’ van Ricky Nelson inzet en her en der zachtjes mee geneuried wordt.