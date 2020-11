Lumens gaat aan de slag in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Het welzijnswerk in de gemeente Gemert-Bakel wordt vanaf 1 januari aanstaande uitgevoerd door Lumens in Eindhoven. De samenwerking tussen deze gemeente en de LEVgroep in Helmond wordt op die datum beëindigd.

Wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) heeft dat dinsdag bekend gemaakt. Steeghs is blij dat er een overeenkomst is met Lumens, zodat de continuïteit van het welzijnswerk in Gemert-Bakel gewaarborgd blijft.

,,Als het goed is merken de inwoners hier niets van", aldus de wethouder in een toelichting op het besluit. ,,Maar voor ons als gemeente is het wel belangrijk. Want straks hebben we meer grip op het welzijnswerk en kunnen we ook beter sturen. Bovendien kan het werk efficiënter worden uitgevoerd, en dat levert ook weer een besparing op.”

Quote We hechten heel erg aan korte lijnen in het welzijns­werk Wilmie Steeghs, Wethouder Gemert-Bakel

Stationeren

In de praktijk komt het er straks op neer dat Lumens enkele medewerkers op het Gemertse gemeentehuis zal stationeren. Dat zullen vijf tot zes personen zijn, verwacht Steeghs, die dan deel uitmaken van de gebiedsteams waar Gemert mee werkt en die vanuit die teams hun werkzaamheden gaan uitvoeren. ,, We hechten heel erg aan korte lijnen in het welzijnswerk”, aldus Steeghs. ,, Die waren er al en die blijven nu ook in stand.”

Het gaat om de schuldhulpverlening, het maatschappelijk werk, het vluchtelingenwerk, het sociaal raadsliedenwerk, de thuisadministratie, de crisisdienst en de buurtbemiddeling. Lumens werk tot op heden in vooral in Eindhoven en directe omgeving.

Nieuwe koers

Behalve in Gemert-Bakel werken alle andere gemeenten in De Peel met de in Helmond gevestigde LEVgroep. Zoals bekend konden Gemert-Bakel en de LEVgroep het niet tot overeenstemming komen over een gezamenlijke nieuwe koers. LEVgroep is het niet eens met het plan om de welzijnswerkers deel uit te laten maken van de gebiedsteams.

Quote Hier zou sprake moeten zijn van een openbare aanbeste­ding Jasper Ragetlie, Directeur LEVgroep

Directeur Jasper Ragetlie reageert teleurgesteld op het nieuws. ,,Maar wat ons vooral dwars zit is de onzorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Volgens ons zou er sprake moeten zijn van een openbare aanbesteding van het welzijnswerk in Gemert-Bakel. Niet van een onderhandse gunning.”

Bestuursrechter

Bovendien vindt Ragetlie dat het gemeentebestuur zich straks veel te veel met de aansturing van het welzijnswerk zelf gaat bemoeien. Eerder al nam de gemeente Gemert-Bakel zelf het jongerenwerk van de LEVgroep over. Alles bij elkaar is dat voor de LEVgroep aanleiding om een gang naar de bestuursrechter te overwegen, bevestigt Ragetlie,

Voor wethouder Steeghs komt dat als een verrassing. ,,Daar is mij niets van bekend, en het zou me ook verbazen als het nu nog zo ver komt. De gemeenteraad heeft hier immers afgelopen zomer al over besloten.”