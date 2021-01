Lumens: positieve start in Gemert-Bakel, ondanks beperkingen

GEMERT-BAKEL - Natuurlijk, door corona is er sprake van nogal wat beperkingen. En ook het fors afgenomen aantal vrijwilligers in Gemert-Bakel zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Maar toch is de Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens positief over de start die vorige week is gemaakt.

,,Gezien de omstandigheden zou ik zelfs willen spreken van een vliegende start”, zegt Ellen van Deursen, regiomanager van Lumens en in die rol sinds 1 januari verantwoordelijk voor het welzijnswerk in Gemert-Bakel. ,,Zeker als je daarbij bedenkt dat we pas half november met de voorbereidingen zijn begonnen.”

,,Corona zorgt voor veel fysieke beperkingen, we hebben onze kennismakingsronde met alle partners in het welzijnswerk, de mensen in de kerkdorpen, de dorpsondersteuners, de wijkagenten en de ambtenaren op het gemeentehuis dan ook goeddeels digitaal moeten doen", vertelt Van Deursen desgevraagd. ,,Maar de eerste indrukken over en weer zijn heel goed.”

Stokje over

Lumens nam afgelopen nieuwjaarsdag het stokje over van de Helmondse collega's van de LEVgroep. Aanleiding daarvoor was een hoog opgelopen meningsverschil tussen LEV-directie en het Gemert-Bakelse gemeentebestuur over de koers van het welzijnswerk dat leidde tot een afscheid van de Helmondse organisatie.

,,Daar blijven wij verder volledig buiten", benadrukt Van Deursen. ,,Wij zijn er voor de mensen in Gemert-Bakel die onze steun nodig hebben. Wij zorgen er voor dat het maatschappelijk werk en alle aanverwanten zoals schuldhulpverlening, vluchtelingenwerk, taalondersteuning en het sociale raadsliedenwerk zo goed mogelijk gedaan worden.”

Nadruk daarbij, aldus de regiomanager, ligt vooral op het vroegtijdig signaleren van problemen bij mensen en zien te voorkomen dat die problemen escaleren. ,,Daarbij gaan we niet uit van wat mensen niet kunnen, maar wat ze wel kunnen. We gaan op zoek naar vaardigheden en talenten en naar manieren om hen vooral daarmee aan de slag te laten gaan.”

Naadloos

Die aanpak sluit naadloos aan bij de wens van wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij), onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, om zo de zorgkosten in Gemert-Bakel binnen de perken te houden.

Van Deursen erkent dat er zorgen leven bij Lumens over het aantal vrijwilligers dat de overstap van LEVgroep naar Lumens gemaakt heeft: van de ongeveer 120 zijn er nog zo’n dertig over.

,,Ons werk draait voor een deel ook op vrijwilligers. We hebben hen hard nodig en we hopen dat er zich meer mensen alsnog aanmelden. Geruststellend is wel dat er niet in een hoek gaten zijn gevallen. We hebben op alle terreinen mensen over met wie we de werkzaamheden oppakken.”