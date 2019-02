Lus van 300 meter uit circuit Lierop gehaald

Van een jubelstemming is nog niet echt sprake bij Motor- en Autoclub Lierop. Voorlopig weet de vereniging dat het op 10 maart een nationale wedstrijd mag houden. Zekerheid over enkele andere geplande raceweekenden later dit jaar is er nog niet, want de gemeente moet nog nieuwe besluiten nemen over circuit De Herselse Bossen. ,,We hebben nog maar de garantie voor één wedstrijd, Someren is nu verder aan zet”, aldus bestuurslid Sander Nooijen. ,,We weten nu wel dat alle moeite niet voor niets is geweest.”