Luuk Brouwers uit Lieshout, van ELI naar de eredivisie: ‘Mijn pa had op het veld altijd wind tegen, zo leek’

Hatseflats, al 130 stacara­vans erbij op camping Slot Cranendon­ck van Peter Gillis

6 augustus SOERENDONK - Eind vorig jaar kocht Peter Gillis van Oostappen Groep Vakantieparken recreatiepark Slot Cranendonck in Soerendonk. In no-time is het park in Soerendonk uitgebreid met 130 splinternieuwe stacaravans. Eind deze maand komen er nog eens 120 bij.