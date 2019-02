Luuk loopt zichzelf lachend in het zweet: sportproject voor mensen met beperking verlengd

‘Klaar?’ wordt er gevraagd en Luuk knikt driftig. Honderd meter sprint verschijnt er op het scherm en een stuk of tien hoofden staan meteen op standje serieus. Een Rijtven-record moet hier toch op z'n minst aan flarden worden gelopen. Als het startsein klinkt begint Luuk als een razende op zijn plek te rennen. Alles aan Luuk beweegt mee. Zijn hoofd, armen, heupen, benen, voeten én nek wapperen alle windrichtingen uit. Na honderd meter stijgt er een oorverdovend JAAAAAAAAAAAAAA op uit de atletengroep. Aangevuld met: GE-WON-NEN!

Luuk is vierde geworden. Hij heeft nèt zijn begeleider Kay niet in kunnen halen.

Of hij nou moe is? Niet echt. Hij grijnst. Zijn volgende halte -een verzameling van boksballen waarop je lampjes uit moet slaan- lonkt.

Sporten voor inwoners met een beperking: het is niet altijd even makkelijk. Om die reden stak de provincie Brabant in 2016 een hoop geld in zogenaamde sportloketten, die sporten voor die groep mensen moest gaan stimuleren. In onze regio werken buurtsportcoaches uit Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren samen in Uniek Sporten De Peel.

Inmiddels is de proefperiode over en hebben de Peelgemeenten geld bijeen gelegd om het project met drie jaar te verlengen. Gisteren werd dat gevierd met een rondleiding van gedeputeerde Henri Swinkels een een aantal wethouders langs diverse locaties en sporten, zoals duiken en E-fit.

Dat laatste werd door Rijtven-bewoners, waaronder de fanatieke Luuk, flink getest.

Hij zal nog even moeten wachten tot de apparaten ook in Deurne komen te staan, want eerst zullen ze als proef op drie ORO-locaties in Helmond worden neergezet, vertelt projectleider Daan Gardien.

E-Fit werkt heel goed voor mensen met een beperking, legt Rik Vogel uit. De Fontys-student staat bij de Qbi, een soort speelveld met hindernissen en twee ballen, die aangestuurd worden doordat de spelers hun lichaam bewegen. ,,Gamen is heel populair en als het gecombineerd wordt met sporten dan zie je dat ze er heel enthousiast over zijn. Plus: iedereen kan meedoen. Ook vanuit een rolstoel werkt het.”