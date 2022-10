Maandenlang werken aan een vierdaagse Halloweenshow, de broers Van den Acker uit Gemert doen het elk jaar

Hoe neem je de vooroorde­len over crisisop­vang in Someren weg? ‘Het gaat op andere plekken heel goed’

SOMEREN - Het is - als op zoveel andere plaatsen - vechten tegen de vooroordelen. Verontruste Somerenaren lezen verhalen over steekpartijen op het asielzoekerscentrum Budel en vrezen zulke situaties nu ook in eigen dorp. ,,Er zijn van tevoren veel zorgen. Maar kijk in Hapert en Mierlo, daar gaat het goed.”

26 oktober