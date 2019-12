Maarten Mols uit Gemert publiceert columnboek: ‘Boos zijn vind ik niet zo nuttig’

’Magneet aan de horizon’ is de titel van de bundel, die 29 oude en 29 nieuwe columns bevat. Die ’oude’ stukjes verschenen de afgelopen jaren eens in de vijf weken op vrijdag in het lokale Gemerts Nieuwsblad, de andere helft is nog niet eerder gepubliceerd. ,,Mensen die hoorden dat er een bundel aan zit te komen, zeiden: die hoef ik niet, ik heb ze allemaal al gelezen. Maar dat is dus niet zo”, vertelt de 61-jarige Gemertenaar. Met een lach: ,,Ook mijn vaste lezers hebben er nog iets aan.”