Maarten Mols uit Gemert spitte 25 dozen vol oude bladmuziek door en kwam uit bij de kinderen van Mies Bouwman

Maarten Mols (61) is geen stilzitter. Nu niet, maar twintig jaar geleden ook al niet. Een advertentie van het Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap in een landelijk muziekblad trok in die tijd meteen zijn aandacht. De muziekvereniging bood haar complete papieren archief, vervat in 25 verhuisdozen, gratis ter overname aan. ,,Ik las het en dacht: wauw, dat is bijzonder.”