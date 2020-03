Machtswisseling op militaire basis Vredepeel

VREDEPEEL/DE RIPS - Jos Kuijpers is de nieuwe baas van de militaire basis in Vredepeel. In een vanwege het coronavirus enigszins afgeslankte ceremonie nam de 49-jarige Limburger donderdag het commando over van zijn voorganger Jan Blom.

Kolonel Kuijpers was al een aantal jaren plaatsvervangend commandant van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) in Vredepeel, zoals de basis officieel heet. In het bijzijn van onder andere luitenant-generaal Martin Wijnen, de hoogste baas van de Koninklijke Landmacht, en burgemeester Luc Winants van Venray en loco-burgemeester Anke van Extel-van Katwijk van Gemert-Bakel kreeg Kuijpers de onderdeelsvlag uitgereikt door Jan Blom, sinds augustus 2017 bevelhebber van de deels op Gemert-Bakels grondgebied gelegen basis.

Quote Als het zover komt, vallen de vliegtui­gen die hier landen en starten niet onder mijn commando. Ik ga er dus niet over, al vind ik het wel superspan­nend om te zien hoe het allemaal gaat lopen. Kolonel Jos Kuijpers

Kuijpers, afkomstig uit Susteren, liet zich niet echt uit over de plannen die er zijn om weer vanaf de voormalige vliegbasis De Peel te gaan vliegen. ,,Als het zover komt, vallen de vliegtuigen die hier landen en starten niet onder mijn commando. Ik ga er dus niet over, al vind ik het wel superspannend om te zien hoe het allemaal gaat lopen.” Kuijpers benadrukte dat de relatie met omwonenden altijd goed is geweest. ,,Ik ga er vanuit dat dat ook in de toekomst het geval blijft.”

Duitse militairen

Zowel scheidend commandant Blom als zijn opvolger Kuijpers memoreerde tijdens de overdracht dat DGLC binnen Defensie een bijzondere plek inneemt. Dat komt omdat er zowel landmacht- als luchtmachtonderdelen gehuisvest zijn, aangevuld met ook nog marine-functies. Bijna twee jaar geleden kwamen daar ook nog enkele honderden Duitse militairen van de Flugabwehrraketengruppe 61 bij.

Volgens Blom wordt luchtverdediging in de toekomst steeds belangrijker. ,,Tot voor kort dacht men bij dat woord vooral aan de Koude Oorlog, maar we zien nu dat luchtwapens door bepaalde regimes steeds vaker worden ingezet.” Als voorbeelden noemde hij aanslagen met drones en moderne luchtraketten in Saoedi-Arabië, Syrië en Irak. ,,Als het daar kan, kan het ook elders.”