Macropedius College Gemert tot kerstvakantie dicht door corona-uitbraak, alleen nog online les

Koek en zopie in Mariapeel: komen klanten niet naar het eetcafé, dan komt het eetcafé naar de klanten

5 december HELENAVEEN - Een wandeling afsluiten met koffie of snert. Dat kan nu in de Mariapeel. Normaal staan koek-en-zopietenten bij een ijsbaan. In Helenaveen is er één verrezen bij het natuurgebied. Plaatselijk eetcafé In d’Ouwe Peel hoopt zo wat te kunnen verdienen. Staatsbosbeheer werkt er aan mee: ‘Als het een kraam was van een verre ondernemer, hadden we nee gezegd.’