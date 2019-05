Maestro in Asten met vijf finalisten naar hoogtepunt

VIDEO Slapen en Nederlands leren in het klooster in Aar­le-Rix­tel: ‘De zusters zijn heel attent’

8:31 AARLE-RIXTEL - Een negental Spaanse en Poolse verpleegkundigen over de vloer, het is even wennen voor de zusters van Missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. De buitenlanders worden in drie maanden tijd klaargestoomd voor de Nederlandse ouderenzorg.