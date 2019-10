Maestro Neerkant: 'Noten? Ik zie alleen puntjes en bolletjes'

‘Hof van Nazareth wordt prachtige woonplek’

7:57 GEMERT - ,,Moet je kijken, ik kom op de mooiste plek van Gemert te wonen. Uitzicht op de Mariagrot en twee majestueuze bomen. En aan de andere kant een park.” Toekomstig bewoner Han Jordens is enthousiast over het appartement in het Hof van Nazareth dat hij en zijn vrouw hebben gekocht.