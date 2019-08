Makelaar verkoopt Aarle-Rixtelse schoolwoningen

AARLE-RIXTEL - De verkoop van de voormalige schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel via openbare inschrijving loopt niet zoals verwacht. Daarom worden ze binnenkort via makelaar Berk & Kerkhof op de markt gezet.

De gemeente Laarbeek had weliswaar een aantal aanbiedingen gekregen, maar of het bod was niet afdoende, of de financieringsvoorwaarden waren niet naar tevredenheid. De gemeenteraad heeft in het verleden onder meer bepaald dat de verkoop minstens 900.000 euro moest opbrengen.

Met één partij had de gemeente wel in zee willen gaan, maar deze was na een verkenning tot de slotconclusie gekomen dat herontwikkeling niet haalbaar is, tenzij ruim 30 procent van het oorspronkelijke bod af zou gaan. Dat werd het college van burgemeester en wethouders te gortig.

De schoolwoningen slopen en het hele terrein zelf herontwikkelen met 30 à 35 nieuwbouwhuizen kan niet kostendekkend worden uitgevoerd, blijkt uit een verkenning. Alleen al tijdens de eerste fase zou het tekort oplopen tot twee ton.

De gemeente heeft daarom haar hoop gevestigd op verkoop via makelaar Berk & Kerkhof. Ergens eind deze maand of begin volgende maand zullen de schoolwoningen te koop worden aangeboden. De hoogte van de vraagprijs is nog niet bekend.