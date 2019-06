‘Malse biefstukken en zonnige cocktails’ in nieuw restaurant Bandido Deurne

Kartrekker van het restaurant is bedrijfsleider Dirk Martens (25). De Astenaar kent het klappen van de horecazweep, vertelt hij. Inmiddels heeft hij al een jaar of vijftien horeca-ervaring in verschillende restaurants in de regio. Bij Bandido kunnen mensen terecht voor drankjes, grillgerechten en tapas. Ook is er een speciaal driegangenmenu voor 17,50. De kaart is Zuid-Amerikaans met een Spaanse 'twist’, zoals Martens het noemt. ,,We serveren biefstukken van de haas, dat is ons hoofdmotto. Mensen zullen hier straks komen vanwege de malse biefstukken.”

Ook wordt ingezet op liefhebbers van een borrel. ,,We hebben 35 verschillende speciaalbieren en cocktails, ook met een Zuid-Amerikaans tintje.”

Bandido is de enige in zijn soort, vertelt Martens. ,,Het betekent ‘boefjes’ en dat wil bij ons zeggen dat we ‘out of the box’ denken. Je kunt bij ons straks dus ook een concert verwachten, bijvoorbeeld.”

Met het pand -waar eerder de Roode Leeuw, la Cantina en Grand Café Speck zaten- is Martens erg blij. ,,Het is een heel mooi pand. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Alles een nieuw likje verf gegeven en vooral de Zuid-Amerikaanse sfeer in de inrichting doorgevoerd.”

De zoektocht naar personeel heeft zo niet nog meer inspanning gekost. ,,Het is heel moeilijk om aan personeel te komen, maar het is ons gelukt, we kunnen draaien. Het tekort is er in heel Nederland trouwens. Als je kijkt naar koks: er komen er veel minder van school dan er nodig zijn.”