Maltezer Hoeve bij Aarle-Rixtel wordt woongemeenschap voor kleine huishoudens

Het plan is om er een erf van te maken waar tussen de dertig en veertig één- en tweepersoonshuishoudens onderdak hebben. ,,We beschikken over vier schuren waar we - in overleg met de toekomstige bewoners - maximaal veertig wooneenheden willen bouwen", zegt Robert Hellings van Cedrus Vastgoed. ,,Hoe ze eruit gaat zien hangt af van de doelgroep. We hebben zeven à acht verschillende woontypes, van studio's met een oppervlak van 30 vierkante meter tot doorzonwoninkjes van 70 vierkante meter. Insteek is in ieder geval dat ze betaalbaar zijn.”