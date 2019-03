Man (19) en jongen (17) in Deurne bekeurd voor openbaar dronkenschap

Die van Swinkels drukken al sinds mensenheu­ge­nis hun stempel op ‘Bavaria City’

23 maart LIESHOUT - Als in Lieshout wordt gesproken over meneer Frans of meneer Tijn, gaat het niet over leraren van school. De Swinkelsen hebben in het dorp al generaties lang geen achternaam nodig. D’n brouwer – Bavaria – drukt nog steeds een stempel op de gemeenschap, zij het niet meer zo nadrukkelijk als voorheen.