Man (23) uit Liessel krijgt twee jaar cel voor poging tot afpersing Ahold Delhaize

HAARLEM - De rechtbank in Haarlem heeft de 23-jarige Sammy G. uit Liessel veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens een poging tot afpersing van supermarktconcern Ahold Delhaize. G. dreigde met vergiftiging van producten in winkels van het concern.

Eind 2016 stuurde hij dreigmails en eiste betaling 377.777 euro in bitcoins. Anders zouden producten in willekeurige filialen worden vergiftigd met 2,4-Dinitrophenol (DNP). Om het dreigement kracht bij te zetten, werd aangekondigd dat pakketjes DNP onderweg waren naar AH-filialen in Haarlem, Groningen, Den Haag en het hoofdkantoor in Zaandam.

De gifzendingen werden onderweg door de douane onderschept. Uit onderzoek bleek dat de pakketjes op het dark web waren besteld bij een Engelse handelaar. Via hem kwam G. in beeld. Toen de politie begin 2017 ontdekte dat de Brabander op het dark web handelde in sjablonen om vals geld te maken, werd hij opgepakt. De veroordeling geldt ook de valsemunterij. G. heeft toegegeven dat hij geld wilde vervalsen, maar ontkent dat hij achter de afpersingspraktijken zit.